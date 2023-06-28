Российские пропагандисты распространяют фейки о событиях на Харьковщине - ОВА

На фоне событий с ЧВК "Вагнер", российские пропагандисты начали активно распространять фейковую информацию о захвате города Волчанск в Чугуевском районе и боевых действиях в селе Русская Лозовая в Харьковском районе. Однако на самом деле ситуация в области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины.
Об этом заявил Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации.
Об этом заявил Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации.
Синегубов отметил, что ситуация на передовой в области остается полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины.
Фейковая информация о боях за Волчанск и его захвате, а также о боевых действиях в Русской Лозовой была запущена российскими пропагандистами 27 июня. В своих заявлениях они утверждали, что "колонны ЧВК "Вагнер", направлявшиеся к москве, вернулись и пересекли границу с Харьковской областью", а также сообщали о "захвате Волчанска" и "боевых действиях в Русской Лозовой".
В их сообщениях также упоминалась "масштабная переброска войск перед носом у врага" и утверждения о том, что "Запад никогда не сможет понять Россию-матушку". Однако все эти заявления не соответствуют действительности и являются чистой пропагандой.
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