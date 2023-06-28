Российские пропагандисты распространяют фейки о событиях на Харьковщине - ОВА

17:55 28 июня Киев, Украина





Об этом заявил Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации. На фоне событий с ЧВК "Вагнер", российские пропагандисты начали активно распространять фейковую информацию о захвате города Волчанск в Чугуевском районе и боевых действиях в селе Русская Лозовая в Харьковском районе. Однако на самом деле ситуация в области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины.Об этом заявил Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации.

"Враг периодически пытается дестабилизировать ситуацию на территориях Харьковщины, которые были освобождены от оккупации, путем распространения фейковой информации о захвате различных населенных пунктов. Я хочу подчеркнуть, что эти сообщения являются ложными. Необходимо доверять только официальным источникам информации. В данный момент под временной оккупацией находятся 29 населенных пунктов Харьковщины, но нет никакого продвижения врага на территории Харьковской области", - подчеркнул начальник ОВА.

Синегубов отметил, что ситуация на передовой в области остается полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины.

"Наши защитники прочно удерживают свои позиции и не отступают ни на шаг. Враг не прекращает своих попыток захватить Харьковщину и продолжает испытывать нашу оборону, используя диверсионные и разведывательные группы. Однако все его попытки улучшить свое тактическое положение сталкиваются с решительным сопротивлением ВСУ и не приводят к успеху. Враг несет значительные потери как в живой силе, так и в технике", - подчеркнул руководитель области.

Фейковая информация о боях за Волчанск и его захвате, а также о боевых действиях в Русской Лозовой была запущена российскими пропагандистами 27 июня. В своих заявлениях они утверждали, что "колонны ЧВК "Вагнер", направлявшиеся к москве, вернулись и пересекли границу с Харьковской областью", а также сообщали о "захвате Волчанска" и "боевых действиях в Русской Лозовой".

В их сообщениях также упоминалась "масштабная переброска войск перед носом у врага" и утверждения о том, что "Запад никогда не сможет понять Россию-матушку". Однако все эти заявления не соответствуют действительности и являются чистой пропагандой.