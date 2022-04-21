19:05 23 ноября Киев, Украина

Пропагандистское издание Russia Today распространяет результаты опроса, согласно которому армяне якобы поддерживают Россию, это не что иное, как очередная попытка спецслужб РФ подавить антироссийские настроения в Армении.



Об этом заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.



«Опросы – это одна из форм дезинформации и манипуляции общественным мнением, которая была разработана и задействована еще КГБ в советские времена. Это технология, влияющая как на сознание, так и на подсознание отдельной личности – человеку свойственно занимать позицию большинства. Это то, что делают российские спецслужбы и российская пропаганда в Армении сегодня – недавний опрос Russia Today, по результатам которого якобы более 83% армян поддерживают Россию, яркий тому пример.



/>Россия пытается повлиять на общественное мнение после того, что произошло в Нагорном Карабахе. Мы можем предположить, что армянское общество недовольно действиями России, которая всегда считалась гарантом безопасности Армении, и антироссийские настроения должны быть на подъеме. Российские пропагандисты пытаются повлиять на сознание армян, переворачивая картинку, выдавая желаемое за действительное. Российские каналы дезинформации имеют большое влияние в Армении и данная специальная операция направлена сугубо на внутреннюю аудиторию в Армении», – заявил аналитик.



Ранее российский пропагандистский государственный канал Russia Today опубликовал результаты опроса, согласно результатам которого 83,8% граждан Армении якобы хорошо относятся к Российской Федерации и только 9,4% якобы высказали противоположную точку зрения.