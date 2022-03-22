Российские "освободители" обстреляли пять исправительных учреждений. Фото

06:32 22 марта Киев, Украина

Война не обошла тюремную систему Украины. В зоне ведения боевых действий находятся 33 тюремных учреждения. Хотя несколько таких объектов были законсервированы еще до начала вторжения в Украину, большинство из них – это работающие учреждения, ежедневно сталкивающиеся с вызовами военного времени.



Как сообщает Министерство юстиции Украины, с начала полномасштабного вторжения России в Украину от обстрелов пострадали 5 учреждений. В частности, повреждения по результатам попадания из оружия нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и Харьковщине. На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах, по данным ГКВД один человек получил легкие телесные повреждения.



При временной оккупации отдельных городов или районов в городах учреждения исполнения наказаний также были захвачены агрессором. Сегодня утрачена связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.



В учреждениях, находящихся в эпицентре боевых действий, администрация сталкивается с острыми вопросами поставки питьевой воды, тепло- и энергоснабжения, поднимается телефонная и интернет-связь, в учреждениях южного региона возникают проблемы с мобильной связью украинских операторов;



В учреждениях в зонах боевых действий есть сложности с доставкой продуктов питания и медикаментов непосредственно в учреждения, некоторые поставщики отопительных ресурсов (уголь и дров) не выполняют свои обязательства.