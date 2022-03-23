Российские олигархи страдают от санкций и хотят остановить Путина - разведка

14:44 23 марта Киев, Украина

В Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. В ходе встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой путина . Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.



Также говорилось, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока.



Это осложняется тем, что путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения путина.

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