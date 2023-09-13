Российские захватчики привозят на временно оккупированные украинские территории своих "волонтеров", которые занимаются закрашиванием граффити с символикой активистов из общественного движения сопротивления оккупации, известного как "Желтая лента".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Согласно информации из центра, активисты из движения "Желтая лента" успешно украшают временно оккупированные города украинской символикой, однако россияне вынуждают привезенных "волонтеров" выполнять работу по зарисовыванию украинских символов и граффити.
Представители Центра национального сопротивления подчеркивают, что эти усилия бесполезны, так как "россияне всего лишь временные оккупанты на нашей земле, а привезенные "волонтеры" вернутся домой, в то время как украинцы продолжат жить и оставаться на своей земле".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Согласно информации из центра, активисты из движения "Желтая лента" успешно украшают временно оккупированные города украинской символикой, однако россияне вынуждают привезенных "волонтеров" выполнять работу по зарисовыванию украинских символов и граффити.
Представители Центра национального сопротивления подчеркивают, что эти усилия бесполезны, так как "россияне всего лишь временные оккупанты на нашей земле, а привезенные "волонтеры" вернутся домой, в то время как украинцы продолжат жить и оставаться на своей земле".
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