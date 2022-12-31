Российские оккупанты похитили 30 мэров украинских городов - Кличко

С начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска похитили 30 мэров украинских городов. Часть из них до сих пор не нашли. Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Spiegel.
Так, по словам Кличко, семеро руководителей городов до сих пор считаются пропавшими без вести.
Он отметил, что правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, покидать ли им свой город в случае потенциальной оккупации, или нет. Украинцам пришлось самим принимать такое решение.
Напомним, что оккупанты похитили и вывезли нескольких глав общин Херсонской области.
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