Российские оккупанты похитили 30 мэров украинских городов - Кличко

11:49 31 декабря Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска похитили 30 мэров украинских городов. Часть из них до сих пор не нашли. Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Spiegel.

Так, по словам Кличко, семеро руководителей городов до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Мэры были целями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству", - сказал Кличко.

Он отметил, что правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, покидать ли им свой город в случае потенциальной оккупации, или нет. Украинцам пришлось самим принимать такое решение.

"Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей общиной, ты предатель... Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться?", - сказал Кличко, добавив, что четкого ответа на это не было.

Напомним, что оккупанты похитили и вывезли нескольких глав общин Херсонской области.