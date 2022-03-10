Российские оккупанты планируют подорвать склады аммиака в Золочеве и обвинить в этом ВСУ

16:00 10 Март Киев, Украина

Россия может готовить почву для применения химического оружия в Украине. На такие выводы наталкивают постоянные пропагандистские месседжи, что "украинские националисты ввезли 80 тонн аммиака" и строительство мифических биолабораторий.

Вечером 9 марта официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил российским журналистам, что "Вооруженные силы Украины готовят в стране провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия".

По его словам "украинские националисты доставили около 80 тонн аммиака в населенный пункт Золочев, который находится к северо-западу от Харькова". И якобы по словам покинувших город жителей, "боевики" обучают их, как правильно действовать при химической атаке.

Подобные заявления оккупантов дают веские причины для беспокойства по поводу возможного применения Россией неконвенционального оружия, что отражает опыт применения химического оружия во время гражданской войны в Сирии.

В случае если Россия реализует этот чудовищный план, от взрывов и воздействия аммиака непосредственно пострадаюь люди и животные в радиусе десятков километров от места взрыва. Однако выброшенный в атмосферу аммиак может с тучами перемещаться на большие расстояния и выпадать кислотными дождями, которые повреждают здания, а также в зависимости от концентрации могут нанести ущерб вплоть до уничтожения как фауне, так и сельхозугодьям и лесам. Причем выпасть они могут не только в Украине, а разнесутся «куда ветер подует».