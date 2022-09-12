Российские оккупанты перенесли сроки "референдума" в Луганской области - Гайдай

Российские военные и коллаборанты быстро покидают Луганщину. При этом термины так называемого референдума они перенесли на неопределенный срок.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Он добавил, что при этом меры по эвакуации противником неорганизованны – каждый эвакуируется самостоятельно.
Также, по словам Гайдая, оккупанты перенесли свой фейковый "референдум" с 11 сентября на неопределенный срок.
Также, по словам Гайдая, оккупанты перенесли свой фейковый "референдум" с 11 сентября на неопределенный срок.
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