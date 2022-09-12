Российские оккупанты перенесли сроки "референдума" в Луганской области - Гайдай

11:21 12 сентября Киев, Украина

Российские военные и коллаборанты быстро покидают Луганщину. При этом термины так называемого референдума они перенесли на неопределенный срок.





Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

“В Луганской области российские военные с семьями покинули Сватово, остались только военнослужащие так называемой “народной милиции” среди местных жителей. Оккупационные власти подтверждают информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганщины. Более того, часть едет по транзиту на территорию России”, – написал Гайдай.

Он добавил, что при этом меры по эвакуации противником неорганизованны – каждый эвакуируется самостоятельно.



Также, по словам Гайдая, оккупанты перенесли свой фейковый "референдум" с 11 сентября на неопределенный срок.