Российские оккупанты перенесли сроки "референдума" в Луганской области - Гайдай

11:21 12 сентября Киев, Украина

Российские военные и коллаборанты быстро покидают Луганщину. При этом термины так называемого референдума они перенесли на неопределенный срок.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
“В Луганской области российские военные с семьями покинули Сватово, остались только военнослужащие так называемой “народной милиции” среди местных жителей. Оккупационные власти подтверждают информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганщины. Более того, часть едет по транзиту на территорию России”, – написал Гайдай.
Он добавил, что при этом меры по эвакуации противником неорганизованны – каждый эвакуируется самостоятельно.

Также, по словам Гайдая, оккупанты перенесли свой фейковый "референдум" с 11 сентября на неопределенный срок.
"Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск”, – отметил он.