Российские оккупанты не имеют полного контроля над Херсоном - Пентагон

20:45 25 марта Киев, Украина





Это противоречит заявлению, опубликованному в пятницу начальником Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-майором Сергеем Рудским, который заявил, что Херсонская область находится «под полным контролем».



Любой украинский успех в возвращении Херсона станет огромным ударом по военным усилиям г-на Путина, и России будет труднее реализовать любые планы по установлению контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы, заявили представители министерства обороны. По словам представителя Пентагона, потеря Херсона также поставит под угрозу российские войска, которые ведут бои в соседнем Николаеве.



Еще одним признаком тупиковой ситуации для войск г-на Путина на Украине является то, что российские солдаты заняли «оборонительные позиции» вблизи Киева. По словам чиновника, они также отказались от попыток захватить его с земли. Российские силы больше не имеют полного контроля над Херсоном , первым крупным украинским городом, который войскам президента Владимира Путина удалось захватить в ходе его вторжения, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона Это противоречит заявлению, опубликованному в пятницу начальником Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-майором Сергеем Рудским, который заявил, что Херсонская область находится «под полным контролем».Любой украинский успех в возвращении Херсона станет огромным ударом по военным усилиям г-на Путина, и России будет труднее реализовать любые планы по установлению контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы, заявили представители министерства обороны. По словам представителя Пентагона, потеря Херсона также поставит под угрозу российские войска, которые ведут бои в соседнем Николаеве.Еще одним признаком тупиковой ситуации для войск г-на Путина на Украине является то, что российские солдаты заняли «оборонительные позиции» вблизи Киева. По словам чиновника, они также отказались от попыток захватить его с земли.

«Они не проявляют никаких признаков того, что могут двигаться на Киев с земли», — сказал чиновник. Он добавил, что официальные лица США считают, что Россия «отдает приоритет» борьбе на востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года.

Комментарии чиновника перекликаются с комментариями генерала Рудского, который сказал, что российские силы теперь сосредоточатся на Донбассе. На вопрос, является ли заявление генерала Рудского измененим стратегии России, представитель Пентагона ответил: «Очевидно, что они переоценили свои возможности захватить Киев и переоценили свои возможности захватить любой населенный пункт». Он добавил, что «было бы справедливо сказать, что они столкнулись с собственными ошибками разведки».





