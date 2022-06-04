Российские оккупанты боятся жителей Херсонщины - ОК Юг

08:43 04 июня Киев, Украина

О стойкости и храбрости херсонцев известно не только в Украине. Под ногами оккупационных властей Херсонщины горит земля. Российские оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг, обнародованной по итогам 100-го дня войны в ночь на субботу, 4 июня.

"Местные жители продолжают сопротивляться. Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "послания" для оккупантов, распространяются открытки", - указано в сообщении.

В связи с этим руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Кроме того, в район Херсона захватчики подтянули порядка четырех самоходных орудий большой мощности типа Пион.

О сопротивлении жителей Херсонщины рассказал и глава Минцифры Михаил Федоров, который показал открытки с угрозами в адрес оккупантов и назвал херсонцев "несгибаемыми людьми".

Как сообщалось, власти россии пока не видят возможности провести "референдумы" в "ЛНР", "ДНР", а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

А тем временем, партизаны возле Мелитополя подорвали бронепоезд оккупантов