Российские оккупационные власти продолжают религиозные притеснения жителей Крыма

Госдепартамент США обнародовал Доклад о свободе вероисповедания в мире. Согласно документу, власти РФ в оккупированном Крыму продолжают притеснение религиозных общин.
По состоянию на октябрь прошлого года 69 жителей Крыма оставались за решеткой из-за причастности к мусульманской политической организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России, но является законной во многих странах, в том числе в Украине. Кроме того, заключения за свою веру отбывали двое Свидетелей Иеговы, говорится в документе.
Кроме того, давлению со стороны оккупационных властей подвергаются представители Украинской греко-католической церкви и других конфессий.
Многие религиозные общины по сути вытеснены с оккупированного полуострова путем введения новых требований регистрации. Только Украинская православная церковь Московского патриархата была освобождена от этих требований, подчеркивается в докладе.
Государственный департамент ежегодно публикует Доклад о свободе вероисповедания во всех странах мира, который составляет на основании Закона США о международной свободе вероисповедания от 1998 года.
Документ подробно описывает состояние свободы вероисповедания почти в 200 странах и территориях.
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