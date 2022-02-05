Российские оккупационные власти продолжают религиозные притеснения жителей Крыма

20:14 13 Май Киев, Украина

Госдепартамент США обнародовал Доклад о свободе вероисповедания в мире. Согласно документу, власти РФ в оккупированном Крыму продолжают притеснение религиозных общин.

«Российские власти в оккупированном Крыму продолжают преследовать и запугивать религиозные конгрегации меньшинств, в частности мусульман – крымских татар, Свидетелей Иеговы, членов Православной церкви Украины и духовенства», – говорится в отчете.

По состоянию на октябрь прошлого года 69 жителей Крыма оставались за решеткой из-за причастности к мусульманской политической организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России, но является законной во многих странах, в том числе в Украине. Кроме того, заключения за свою веру отбывали двое Свидетелей Иеговы, говорится в документе.

«Российские оккупационные власти продолжали сажать мусульман – крымских татар, особенно если подозревали их в причастности к «Хизб ут-Тахрир». В сентябре российский военный суд приговорил семерых мусульман – крымских татар, арестованных в 2017-м и 2018 году, к отбыванию наказания в колонии строгого режима», – указали в Госдепартаменте.

Кроме того, давлению со стороны оккупационных властей подвергаются представители Украинской греко-католической церкви и других конфессий.



Многие религиозные общины по сути вытеснены с оккупированного полуострова путем введения новых требований регистрации. Только Украинская православная церковь Московского патриархата была освобождена от этих требований, подчеркивается в докладе.

«Российское правительство сообщило, что в Крыму (в том числе в Севастополе) зарегистрированы 907 религиозных общин… что более чем на тысячу меньше, чем существовало до оккупации в 2014 году», – отмечается в документе.

Государственный департамент ежегодно публикует Доклад о свободе вероисповедания во всех странах мира, который составляет на основании Закона США о международной свободе вероисповедания от 1998 года.



Документ подробно описывает состояние свободы вероисповедания почти в 200 странах и территориях.