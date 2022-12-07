Российские обстрелы повредили 350 объектов Нафтогаза

"Пострадала также газодобывающая инфраструктура Нафтогаза – вражеские ракеты попали и в нее. С начала российской агрессии повреждено более 350 объектов предприятий группы Нафтогаз. Это объекты газовой и нефтяной инфраструктуры. Кроме того, повреждено более 450 км газопроводов", – рассказал Чернышов.

"Сейчас, фактически, Украина должна перестроить свою энергетическую инфраструктуру, так, чтобы она была способна функционировать в условиях войны. И эта зима будет решающей. С одной стороны – это тяжелое испытание, с другой – опыт, которого сегодня нет ни у одной другой страны", – считает Чернышов.