Российские обстрелы повредили 350 объектов Нафтогаза

В результате ракетных ударов российских войск по Украине повреждено 350 газовых объектов.
Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов.
По его словам, с начала российского вторжения энергетическая инфраструктура испытывает масштабные разрушения. Больше всего – на территориях, где продолжаются боевые действия.
Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов.
По его словам, с начала российского вторжения энергетическая инфраструктура испытывает масштабные разрушения. Больше всего – на территориях, где продолжаются боевые действия.
Он отметил, что это не первые обстрелы газодобывающей инфраструктуры. До этого россияне уже уничтожили десятки объектов на ранее оккупированных территориях в Харьковской области и активно обстреливали прилегающие к ней.
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