Российские наемники могут сымитировать обстрел беларуси со стороны Украины - ЦНС

15:59 21 декабря Киев, Украина

Русские наемники ЧВК "Лига" прибыли на северную на границу Украины для подготовки провокации – они могут сымитировать обстрел беларуси со стороны ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации Сопротивления, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями.

В то же время, как отмечает Сопротивление, беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

В ЦНС считают, что одним из сценариев провокации является обстрел территории беларуси якобы Вооруженными силами Украины.
 
"Речь идет о именно тех наемниках, которые прибыли в беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области. Заметим, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в беларуси и создано специальным указом (самопровозглашенного президента - ред.) александра лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев",- говорится в сообщении.