Российские наемники могут сымитировать обстрел беларуси со стороны Украины - ЦНС

Русские наемники ЧВК "Лига" прибыли на северную на границу Украины для подготовки провокации – они могут сымитировать обстрел беларуси со стороны ВСУ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации Сопротивления, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями.
В то же время, как отмечает Сопротивление, беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.
В ЦНС считают, что одним из сценариев провокации является обстрел территории беларуси якобы Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации Сопротивления, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями.
В то же время, как отмечает Сопротивление, беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.
В ЦНС считают, что одним из сценариев провокации является обстрел территории беларуси якобы Вооруженными силами Украины.
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