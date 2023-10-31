Российские "лагеря перевоспитания": украинских детей пытаются превратить во врагов Украины

07:01 31 октября Киев, Украина

В 2023 году россия нарастила мощности и создала целую систему так называемых "лагерей перевоспитания", преследующих цель превратить вывезенных украинских детей в врагов Украины. Также россияне отправляют детей из Украины в военные лагеря.



Об этом шла речь во время заседания круглого стола "Депортированные украинцы в так называемых "пунктах временных размещений" - место нахождения или новые лагеря?"



Региональным центром прав человека в 2023 году зафиксировано 87 случаев перемещения по меньшей мере 8 330 украинских Об этом шла речь во время заседания круглого стола "Депортированные украинцы в так называемых "пунктах временных размещений" - место нахождения или новые лагеря?"Региональным центром прав человека в 2023 году зафиксировано 87 случаев перемещения по меньшей мере 8 330 украинских детей в так называемые «лагеря перевоспитания». Эти лагеря расположены в 30 субъектах рф, также на территории оккупированного Крымского полуострова и беларуси.



Речь идет о по меньшей мере 46 институциях на территории рф, 7 институциях на территории оккупированного Крымского полуострова, по меньшей мере 8 на территории беларуси. Все они очевидно позиционируются как реакреационные, реабилитационные учреждения.



Все эти программы можно разделить на несколько категорий. Одни из них направлены на то, что россияне называют патриотическим воспитанием. Это все происходит в рамках четкой программы федерального военно-патриотического воспитания, финансируемой за средства федерального бюджета. А также некоторые из этих программ отдельно финансируются президентом рф путиным. Для этого у него есть два отдельных фонда. Один называется фонд президентских грантов, другой фонд президентских культурных инициатив.

Оба фонда финансируют то, что направлено на политическую индоктринацию украинских детей. Есть выводы комитета ООН по правам ребенка о том, что политическая индоктринация, перевоспитание, русификация в нашем случае есть нарушение права ребенка на образование и нарушение права ребенка на сохранение его идентичности.



Еще одним способом, чтобы вывозить и перевоспитывать украинских детей, а в данном случае речь также идет и о милитаризации, это военные лагеря. Кое-где это серые казармы и палаточные городки, где украинские дети, начиная с 8 лет, ходят с оружием, учатся стрелять, отдают честь российским командирам.



Так, в одном из таких лагерей, также функционирующем при широкой поддержке русской православной церкви (РПЦ), украинских детей водят с оружием и заставляют в дальнейшем выбирать себе карьеру в военной сфере рф. Это все имеет признаки другого международного военного преступления, а именно милитаризации, принудительной службы в вооруженных силах противного государства.

в россии относительно вывезенных из Украины детей действует отдельная методика: рассказывать, что родители их покинули, разделять с друзьями каждые два месяца, говорить, что они никогда не вернутся домой. Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что

"Все дети, которых нам сейчас удалось вернуть, все говорят о том, что им рассказывали об их семьях. У всех был одинаковый срок – ровно через 4 недели начинались разговоры о том, что родители вас покинули, вы не вернетесь домой. Это была методика, там прописано все, сроки, что нужно обязательно с ребенком наедине говорить, что нужно каждые 2 месяца их разделять, чтобы у них не было ощущения единства, чтобы они не сплачивались. Это самый массовый сценарий похищения детей сегодня", — сказала Герасимчук.

По ее словам, россияне производят отбор детей. Для этого они устраивают принудительное медицинское освидетельствование на оккупированной территории и отбирают детей.

"У здорового ребенка вдруг появляется диагноз, нуждающийся в лечении или реабилитации на территории рф. Поэтому мы видим, что да, однозначно, они готовят украинских детей в российскую армию", — сказала Герасимчук.

Она добавила, что дети проходят такую же фильтрационную процедуру, как и взрослые. Их также во время проверки заставляют раздеваться, заставляют отдавать личные вещи, теле фоны, не отвечают ни на один вопрос.