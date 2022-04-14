Российские контрактники отказываются повторно идти в бой против Украины

18:34 14 апреля Киев, Украина

От 20 до 40% контрактников, которые повоевали в Украине и были выведены в Россию, отказываются повторно идти в бой.



Такие данные привел основатель российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

“Отказники все больше становятся системным явлением. Они есть практически в каждом объединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с украинской территории и готовят к повторной заброске, отказываются идти в бой”, - сказал Руслан Левиев.



По его данным, ни одного отказника в России на данный момент не удалось привлечь к уголовной ответственности. По его словам, "дезертирством" считается лишь бегство с поля боя или коллаборация с противником.



Отказ от повторного участия в "спецоперации" - это неисполнение приказа, негативные последствия которого еще нужно доказать, что вменить отказнику статью УК.