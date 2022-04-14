Российские контрактники отказываются повторно идти в бой против Украины

От 20 до 40% контрактников, которые повоевали в Украине и были выведены в Россию, отказываются повторно идти в бой.
Такие данные привел основатель российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Такие данные привел основатель российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
“Отказники все больше становятся системным явлением. Они есть практически в каждом объединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с украинской территории и готовят к повторной заброске, отказываются идти в бой”, - сказал Руслан Левиев.
По его данным, ни одного отказника в России на данный момент не удалось привлечь к уголовной ответственности. По его словам, "дезертирством" считается лишь бегство с поля боя или коллаборация с противником.
Отказ от повторного участия в "спецоперации" - это неисполнение приказа, негативные последствия которого еще нужно доказать, что вменить отказнику статью УК.
По его данным, ни одного отказника в России на данный момент не удалось привлечь к уголовной ответственности. По его словам, "дезертирством" считается лишь бегство с поля боя или коллаборация с противником.
Отказ от повторного участия в "спецоперации" - это неисполнение приказа, негативные последствия которого еще нужно доказать, что вменить отказнику статью УК.
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