Российские контрактники массово отказываются идти на решающую битву за украинский Донбасс

12:42 15 апреля Киев, Украина

После неудачи на Киевском направлении российское руководство собирается осчастливить свой электорат яркой победой на Донбассе. По данным американской разведки, военным приказали добиться результата к 9 мая. Минобороны РФ пришлось отвести войска от Киева, чтобы восстановить силы и перегруппироваться для решающего удара по востоку Украины.



Однако имеющихся сейчас войск может быть недостаточно. По информации Пентагона, Россия уже потеряла 20% боевой мощи, собранной к началу вторжения. И теперь Москва собирается действовать наверняка.



Так, издание The Times утверждает, что президент РФ Владимир Путин приказал стянуть на Донбасс в пять раз больше сил, чем по всей Украине.



Спутниковые снимки Maxar показывают, что Россия наращивает военное присутствие, по меньшей мере, в Белгородской области. Скопления российской техники замечены недалеко от населенных пунктов Солоти и Валуйки на трассе, ведущей к границе с Украиной.



Телеканал CNN также сообщал о колонне российской техники, которая везет морских пехотинцев из города Матвеев Курган Ростовской области в сторону Донбасса.



До этого момента обе стороны располагали примерно одинаковым количеством личного состава в регионе. Речь идет о 30-40 тысяч человек. Однако еще тысячи российских военных прибудут сюда после неудавшейся попытки окружения Киева. Кроме того, у военнослужащих новый командующий, и им предстоит вести бои на меньшем количестве фронтов. По оценкам Пентагона, сейчас на юго-востоке Украины находится 65 боеспособных БТГ (батальонных тактических групп).



При этом дела с личным составом обстоят не так радужно. По данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team, до 40% российских контрактников отказываются возвращаться в Украину.



Отказники становятся все более системным явлением. Они есть практически в каждом соединении, которое вернули из Украины.

Ранее сообщения об отказах поступали из Псковской области, Краснодарского края, Хакасии и Южной Осетии.



Известно, что в Донбассе стоят самые закаленные боями подразделения украинской армии. Они сражались с силами ДНР и ЛНР последние восемь лет и успели создать хорошо укрепленные позиции. Кроме того, в регион перебрасывают подкрепления из Киева. Поэтому Минобороны РФ пытается перестраховаться, чтобы не разочаровать Путина.



Однако пополнение частей может занять немало времени. Накануне русская служба Би-би-си сообщила, что в России массово ищут контрактников для отправки в Украину. Издание изучило гражданские сайты поиска работы HeadHunter и SuperJob и обнаружило тысячи таких вакансий за месяц. Возможно, Москве придется придержать коней, чтобы найти желающих поучаствовать в ключевом сражении.



Основатель CIT Руслан Левиев считает, что битва за Донбасс не начнется, пока Россия не возьмет Мариуполь. Это необходимо, чтобы окружить украинские войска. Россия уже стягивает войска на север — к городу Изюм. Однако чтобы добраться до южного направления, к Гуляйполю, сначала нужно высвободить часть войск из Мариуполя, в идеале захватив его полностью. Эксперт считает, что это может занять от двух дней до двух недель.



По данным Института по изучению войны (ISW), российские войска в районе Изюма попытаются продвинуться дальше на юг, чтобы захватить Славянск. Оттуда они могут перейти на юго-восток, чтобы окружить украинские войска. А в случае падения Мариуполя освободятся около 6000 российских солдат, которых командование сможет отправить на север для окружения еще одной крупной группировки ВСУ.



Украинский военный эксперт Олег Жданов в разговоре с The Insider (власти РФ считают «иноагентом») отметил, что Россия не отказалась от негласного намерения взять Киев. Он предположил, что армия сфокусирует усилия на Донбассе для прорыва обороны и выхода на Днепр. После этого российские войска будут развивать наступление на Киев (вдоль Днепра) и Харьков (с юга).



Ранее источник СNN из американской разведки заявил, что Владимир Путин готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний. Остается лишь надеяться, что ближайший этап — битва за Донбасс — не утопит День Победы в реках свежей крови некогда братских народов.