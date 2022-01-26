Российские и украинские официальные лица встретились в Париже

Делегации России и Украины встретились в среду в Париже для переговоров, чтобы разрядить растущую напряженность.
Россию представляет вице-премьер Дмитрий Козак, а Украину – советник президента Андрей Ермак. В переговорах, которые начались в 11:00 по Гринвичу, также принимают участие дипломатические советники президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Ожидается, что каждая сторона проинформирует СМИ о результатах переговоров после ее окончания.
В последние недели были проведены отдельные переговоры между Россией и Соединенными Штатами для обсуждения требований безопасности России в Европе, в том числе того, что Украина никогда не должна становиться членом возглавляемого США военного альянса НАТО.
После обсуждений в прошлую пятницу в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Вашингтон даст письменный ответ на требования России, а также выдвинул идею встречи с президентом.
Переговоры в Париже в среду проходят на фоне того, что западные державы продолжают предупреждать о масштабных экономических санкциях в случае нападения России на Украину.
Президент США Джо Байден предупредил во вторник о персональных санкциях против Путина.
США также разрабатывают планы по увеличению поставок газа в Европу, если Россия прекратит поставки по своим трубопроводам в ответ на западные санкции.
Белый дом объявил во вторник, что 31 января Байден встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, чтобы обсудить, среди прочего, «обеспечение стабильности глобальных поставок энергоресурсов».
Россию представляет вице-премьер Дмитрий Козак, а Украину – советник президента Андрей Ермак. В переговорах, которые начались в 11:00 по Гринвичу, также принимают участие дипломатические советники президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Ожидается, что каждая сторона проинформирует СМИ о результатах переговоров после ее окончания.
В последние недели были проведены отдельные переговоры между Россией и Соединенными Штатами для обсуждения требований безопасности России в Европе, в том числе того, что Украина никогда не должна становиться членом возглавляемого США военного альянса НАТО.
После обсуждений в прошлую пятницу в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Вашингтон даст письменный ответ на требования России, а также выдвинул идею встречи с президентом.
Переговоры в Париже в среду проходят на фоне того, что западные державы продолжают предупреждать о масштабных экономических санкциях в случае нападения России на Украину.
Президент США Джо Байден предупредил во вторник о персональных санкциях против Путина.
США также разрабатывают планы по увеличению поставок газа в Европу, если Россия прекратит поставки по своим трубопроводам в ответ на западные санкции.
Белый дом объявил во вторник, что 31 января Байден встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, чтобы обсудить, среди прочего, «обеспечение стабильности глобальных поставок энергоресурсов».
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