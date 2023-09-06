Российские хакеры нацелились на украинских военных: обнаружены фишинговые сайты

В Пентагоне были обнаружены фишинговые сайты, созданные российскими хакерами с целью собирать личные данные украинских военных и их семей, как сообщает "Голос Америки".
По данным двух неименованных чиновников Пентагона, подразделение российской информационной войны создало как минимум два таких сайта: WarTears.org и ForeignCombatants.ru. Эти сайты выдавали себя за платформы поддержки друзей и родственников украинских солдат, которые были пропавшими без вести, взятыми в плен или погибшими.
Предполагается, что россия использовала полученные через эти сайты имена, телефоны и адреса украинцев для выяснения, проживают ли они или члены их семей на оккупированных россией территориях Украины. Это могло быть предпринято для того, чтобы арестовать родственников, находящихся на оккупированных территориях, и выдворить их в россию.
Один из этих сайтов, WarTears.org, сообщил, что у него есть база данных с информацией о более чем 170 000 украинских солдатах.
Бывший полковник ВВС США и опытный разведчик Седрик Лейтон выразил обеспокоенность по поводу обнаруженных фишинговых сайтов, созданных российскими хакерами для сбора личных данных украинских военных и их семей. Лейтон подчеркнул, что эта ситуация свидетельствует о тщательном подходе россии к сбору информации и ее готовности использовать такие уязвимости.
В сентябре прошлого года посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о допросах и насильственной депортации российскими властями от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев. Однако россия отвергла эти обвинения.
Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил, что указанные сайты фишинга являются поддельными. Он также отметил, что существует множество аналогичных сайтов, которые пытаются собрать данные о членах семей украинских военных.
По данным двух неименованных чиновников Пентагона, подразделение российской информационной войны создало как минимум два таких сайта: WarTears.org и ForeignCombatants.ru. Эти сайты выдавали себя за платформы поддержки друзей и родственников украинских солдат, которые были пропавшими без вести, взятыми в плен или погибшими.
Предполагается, что россия использовала полученные через эти сайты имена, телефоны и адреса украинцев для выяснения, проживают ли они или члены их семей на оккупированных россией территориях Украины. Это могло быть предпринято для того, чтобы арестовать родственников, находящихся на оккупированных территориях, и выдворить их в россию.
Один из этих сайтов, WarTears.org, сообщил, что у него есть база данных с информацией о более чем 170 000 украинских солдатах.
Бывший полковник ВВС США и опытный разведчик Седрик Лейтон выразил обеспокоенность по поводу обнаруженных фишинговых сайтов, созданных российскими хакерами для сбора личных данных украинских военных и их семей. Лейтон подчеркнул, что эта ситуация свидетельствует о тщательном подходе россии к сбору информации и ее готовности использовать такие уязвимости.
В сентябре прошлого года посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о допросах и насильственной депортации российскими властями от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев. Однако россия отвергла эти обвинения.
Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил, что указанные сайты фишинга являются поддельными. Он также отметил, что существует множество аналогичных сайтов, которые пытаются собрать данные о членах семей украинских военных.
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