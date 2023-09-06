Российские хакеры нацелились на украинских военных: обнаружены фишинговые сайты

"Эти сайты играют на чувствах крайне уязвимых родственников и близких военнослужащих, которые исчезли без вести или были захвачены в плен. Они используют неопределенность и надежду родных на то, что их близкие находятся в живых и содержатся в плену, чтобы получить их персональные данные", - пояснил Яценко.