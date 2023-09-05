Российские диверсанты попытались проникнуть в Украину, но безуспешно

11:57 15 августа Киев, Украина

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в Telegram, что в Северной зоне операций, в пределах Новгород-Северской территориальной громады Черниговской области, украинские пограничники и артиллеристы успешно отразили атаку российских диверсантов.

"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой. Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии", - сообщил Наев.

Он также сообщил, что к госгранице выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.



По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из 5 и 7 боевиков соответственно.



Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.