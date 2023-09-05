Российские диверсанты попытались проникнуть в Украину, но безуспешно

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в Telegram, что в Северной зоне операций, в пределах Новгород-Северской территориальной громады Черниговской области, украинские пограничники и артиллеристы успешно отразили атаку российских диверсантов.
Он также сообщил, что к госгранице выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.
По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из 5 и 7 боевиков соответственно.
Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.
По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из 5 и 7 боевиков соответственно.
Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.
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