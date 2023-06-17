11:28 17 июня Киев, Украина





Согласно докладу Института изучения войны (ISW) от 16 июня, в основу обращения было положено разрушение Каховского водохранилища в Херсонской области. Отмечается, что данное событие вызвало серьезные последствия для экосистемы, экономики и здравоохранения региона на долгий период.



В письме свою поддержку выразили представители местных властей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В нем отмечается, что действия главы российской федерации владимира путина после 24 февраля 2022 года привели к катастрофическим последствиям. Группа бывших и настоящих российских чиновников выступила с публичным заявлением , в котором призывает возвратиться к "признанным всеми" границам россии.Согласно докладу Института изучения войны (ISW) от 16 июня, в основу обращения было положено разрушение Каховского водохранилища в Херсонской области. Отмечается, что данное событие вызвало серьезные последствия для экосистемы, экономики и здравоохранения региона на долгий период.В письме свою поддержку выразили представители местных властей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В нем отмечается, что действия главы российской федерации владимира путина после 24 февраля 2022 года привели к катастрофическим последствиям.

Однако конкретные события, на которые они ссылается, не указаны. Также в письме не затрагивается вопрос о выводе оккупационных войск из Украины.



Согласно аналитикам, не связанные с кремлем чиновники использовали обеспокоенность общества экологическими и гуманитарными последствиями разрушения ГЭС, чтобы выразить свое мнение о военных действиях против Украины, не осуждая саму войну.