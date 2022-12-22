Российские чиновники "обязаны" ездить на оккупированные территории - песков

Российские чиновники посещают и будут посещать временно захваченные территории Донбасса, несмотря на риски, они, мол, обязаны туда ездить.
Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, которого цитирует пропагандистское издание.
Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, которого цитирует пропагандистское издание.
Песков отметил, что пребывание в некоторых районах ОРДЛО и других территорий (оккупированных россией во время полномасштабного вторжения –ред.), по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе для жизни.
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