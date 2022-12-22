Российские чиновники "обязаны" ездить на оккупированные территории - песков

13:25 22 декабря Киев, Украина

Российские чиновники посещают и будут посещать временно захваченные территории Донбасса, несмотря на риски, они, мол, обязаны туда ездить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, которого цитирует пропагандистское издание.
 
"Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве",- отметил он.
 
Песков отметил, что пребывание в некоторых районах ОРДЛО и других территорий (оккупированных россией во время полномасштабного вторжения –ред.), по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе для жизни.
 
"Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции…", - добавил песков.