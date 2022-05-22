Российские бронемашины Терминаторы не решат ситуацию на Донбассе

Пытаясь добиться хоть малейшего успеха в войне, Россия перебросила в район Северодонецка единственную роту боевых машин Терминатор для поддержки танков. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном в воскресенье, 22 мая.

По данным британской разведки, присутствие Терминаторов на Донбассе свидетельствует о том, что к этой атаке причастен центральный военный округ РФ, поскольку только он использует эти машины. Ранее именно эта группировка пыталась прорваться в Киев с восточного направления.

"Северодонецкое направление остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако, имея на вооружении максимум десять Терминаторов, они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", – говорится в сообщении.

Известно, что Россия начала разрабатывать Терминаторы после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время войн в Афганитане и Чечне.

Напомним, официальный дебют Терминатора состоялся в рамках ежегодного форума Армия-2021. Уже тогда военные эксперты, заявляли, что это неоднозначная машина. И во многом благодаря своей цене – около 2,3 млн долларов, что чуть меньше, чем основной российский боевой танк Т-90.