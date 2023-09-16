Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 вооружают новыми ракетами

Россия продолжает прилагать усилия для укрепления боеспособности своих войск, изыскивая в условиях санкций возможности создавать более смертоносное оружие. Как сообщило сегодня, 16 сентября, Минобороны рф, в россии разработали новые крылатые ракеты Х-БД и вооружили ими сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160.
По его словам, грузоподъемность Ту-160 составляет 100 тонн. А Шойгу объяснил, что на бомбардировщиках установлено по две кассеты из шести ракет Х-БД.
Ранее стало известно, что Шойгу показал Ким Чен Ыну ракету Кинжал. Также лидер КНДР ознакомился с российскими самолетами.
Также СМИ сообщали, что россия начала запускать ракеты Кинжал с самолетов Су-34, а не только с МиГ-31, как это было раньше.
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