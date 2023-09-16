Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 вооружают новыми ракетами

11:01 16 сентября Киев, Украина

Россия продолжает прилагать усилия для укрепления боеспособности своих войск, изыскивая в условиях санкций возможности создавать более смертоносное оружие. Как сообщило сегодня, 16 сентября, Минобороны рф, в россии разработали новые крылатые ракеты Х-БД и вооружили ими сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160.

"Несет (самолет – ред.) ракету Х-БД с дальностью свыше 6 500 км", – сообщил командующий дальней авиации ВКС россии генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны рф Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, грузоподъемность Ту-160 составляет 100 тонн. А Шойгу объяснил, что на бомбардировщиках установлено по две кассеты из шести ракет Х-БД.

Ранее стало известно, что Шойгу показал Ким Чен Ыну ракету Кинжал. Также лидер КНДР ознакомился с российскими самолетами.

Также СМИ сообщали, что россия начала запускать ракеты Кинжал с самолетов Су-34, а не только с МиГ-31, как это было раньше.