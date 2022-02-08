17:36 21 Сентябрь Киев, Украина

Северо-западная Сирия заполнена повстанцами. Согласно данным сирийской оппозиции 20 сентября 2020 года российские бомбардировщики нанесли авиаудары по территории.

Свидетели заявили, что военные самолеты нанесли удар по западной окраине города Идлиб и что с близлежащих аванпостов сирийской армии был нанесен сильный артиллерийский обстрел горного района Джебель-эль-Завия на юге Идлиба. Сообщений о жертвах не поступало.

«Эти тридцать налетов, безусловно, являются самыми тяжелыми ударами с момента заключения соглашения о прекращении огня», — сказал Мохаммед Рашид, бывший чиновник повстанцев и наблюдатель самолетов-добровольцев, чья сеть охватывает российскую авиабазу в западной прибрежной провинции Латакия.

Другие центры слежения заявили, что российские самолеты Сухой поразили район Хорш и город Араб-Саид к западу от города Идлиб. Неопознанные дроны также поразили два контролируемых повстанцами города на равнине Сахель-эль-Габ, к западу от провинции Хама.

Масштабных воздушных бомбардировок не было с тех пор, как мартовское соглашение положило конец поддерживаемой Россией бомбардировочной кампании, в результате которой после месяцев боевых действий в регионе, граничащем с Турцией, было перемещено более миллиона человек.

Никаких немедленных комментариев со стороны Москвы или сирийской армии, которые уже давно обвиняют группы боевиков, господствовавшие в последнем редуте оппозиции, в срыве соглашения о прекращении огня и нападениях на удерживаемые армией районы не последовало.

Соглашение между президентом Турции и президентом России Владимиром Путиным также разрядило военное противостояние между ними после того, как Анкара направила тысячи военнослужащих в провинцию Идлиб, чтобы удержать поддерживаемые Россией силы от новых достижений.

Западные дипломаты, отслеживающие Сирию, говорят, что Москва оказала давление на Анкару в ходе последнего раунда переговоров в среду, чтобы сократить свое обширное военное присутствие в Идлибе. Согласно источникам оппозиции, имеющим связь с турецкими военными, Турция имеет более десяти тысяч военнослужащих, размещенных на десятках баз.

Свидетели говорят, что за последние две недели произошел всплеск спорадических обстрелов турецких баз с аванпостов сирийской армии. Повстанцы заявляют, что сирийская армия и союзные ей ополчения собирают войска на передовой.