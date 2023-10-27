Российские бомбардировщики не осуществляли пусков крылатых ракет уже более месяца

По данным разведки, российские бомбардировщики не осуществляли пусков крылатых ракет по территории Украины уже более месяца. Эта пауза является одна из самых продолжительных с начала вторжения.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем официальном аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
Ведомство подчеркнуло, что несмотря на это, россия по-прежнему может использовать другие ударные возможности. Тем не менее, бомбардировщики большой дальности ранее были основным средством для проведения точечных атак на Украину.
Минобороны Великобритании также предположило, что российская сторона могла приостановить пуски крылатых ракет Х-101/102, возможно, чтобы пополнить свой запас таких ракет.
В ведомстве выразили опасения относительно возможных будущих атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в зимний период и предположили, что россия может прибегнуть к использованию дронов-камикадзе, разработанных Ираном.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем официальном аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
Ведомство подчеркнуло, что несмотря на это, россия по-прежнему может использовать другие ударные возможности. Тем не менее, бомбардировщики большой дальности ранее были основным средством для проведения точечных атак на Украину.
Минобороны Великобритании также предположило, что российская сторона могла приостановить пуски крылатых ракет Х-101/102, возможно, чтобы пополнить свой запас таких ракет.
В ведомстве выразили опасения относительно возможных будущих атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в зимний период и предположили, что россия может прибегнуть к использованию дронов-камикадзе, разработанных Ираном.
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