Российские боевики пополняют свои ряды за счет местных жителей оккупированной Украины: объявлен набор в ряды незаконных вооруженных формирований

В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей активизировались действия боевиков по привлечению местного населения в ряды незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщают СМИ боевиков, информация подтверждается пользователями социальных сетей.
В последнее время увеличилось количество объявлений о приглашениях для мужчин в возрасте 18-55 лет проходить «военную службу по контракту» в рядах так называемой «Народной милиции» оккупационных образований.
Стоит отметить, что на днях так называемый «председатель ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» о введении на территории подконтрольной оккупационной администрации «ЛНР» общеобязательного военного учета для лиц, родившихся до 2005 года включительно. Таким образом, боевики решили «учесть» всех, кто по каким-то причинам до сих пор не прошел эту процедуру.
По данным Telegram-канала «Донбасский кейс», так называемому «МВД ЛНР» поручено задерживать уклоняющихся от учета людей.
Напомним, 17 февраля произошло резкое обострение ситуации на линии столкновения – кафиры обстреливали позиции украинских военных и населенные пункты
В последнее время увеличилось количество объявлений о приглашениях для мужчин в возрасте 18-55 лет проходить «военную службу по контракту» в рядах так называемой «Народной милиции» оккупационных образований.
Стоит отметить, что на днях так называемый «председатель ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» о введении на территории подконтрольной оккупационной администрации «ЛНР» общеобязательного военного учета для лиц, родившихся до 2005 года включительно. Таким образом, боевики решили «учесть» всех, кто по каким-то причинам до сих пор не прошел эту процедуру.
По данным Telegram-канала «Донбасский кейс», так называемому «МВД ЛНР» поручено задерживать уклоняющихся от учета людей.
Напомним, 17 февраля произошло резкое обострение ситуации на линии столкновения – кафиры обстреливали позиции украинских военных и населенные пункты
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