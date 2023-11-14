Российские авиакомпании отключат от международной доменной зоны

15:03 14 ноября Киев, Украина

Российские авиакомпании и аэропорты столкнутся с отключением от международной доменной зоны .aero, по решению швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA, который управляет данной доменной зоной, сообщает Forbes Russia, ссылаясь на источники в авиационной отрасли. Такой шаг вызван санкциями и войной в Украине.



На данный момент в зоне .aero зарегистрированы более 200 сайтов, которые активно используют около 30 российских аэропортов, таких как Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, а также 15 авиакомпаний, включая "Победа", "Азимут", "Ямал", "Икар", "Алроса" и другие.



Эту информацию подтверждают, по меньшей мере, три источника в авиационной отрасли. В ответ на уведомление от швейцарской стороны регистратор Ru-Center срочно продлил срок действия доменов своих клиентов на один год за свой счет, чтобы обеспечить непрерывную работоспособность сайтов.



Тем временем российские власти предприняли попытку решить ситуацию финансовыми средствами, хотя это оказалось временным решением. На данный момент российские СМИ не предоставляют информацию о том, как эта операция по экстренной оплате доменов может повлиять на введение санкционных мер.