Российские агрессоры ударили ракетами по Запорожской области

09:53 22 мая Киев, Украина

Украина постоянно подвергается ракетным атакам врага. Сегодня ночью российские агрессоры запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел Запорожской области. Есть пострадавшие, сообщает в воскресенье региональная военная администрация.

"Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

В ОВА пояснили, что взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.

Накануне враг атаковал ракетами Ровенскую область. Удару подвергся объект военной инфраструктуры. Тогда шесть человек получили ранения.

Также сообщалось, что Россия ракетами разрушила туалет на одесском пляже.