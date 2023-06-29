Российская техника не приближается к Авдеевке ближе, чем на 6 км - Нацгвардия

14:55 29 июня Киев, Украина

Российские военные предпринимают попытки продвинуться в направлении города Авдеевка, который находится в 20 километрах от центра управления оккупантов в "ДНР". Однако, их техника не приближается к этому городу ближе, чем на 6 километров.



Информация об этом поступила от командира подразделения "Омега 5", которая была распространена пресс-службой Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Мы находимся на высотах и занимаем преимущественные позиции, поэтому противнику очень сложно приблизиться к нам. Несмотря на это, противник все же пытается продвигаться в направлении города, но его техника не подходит ближе, чем на 6 километров. В настоящее время оккупанты осуществляют только пехотное наступление, которое наши разведчики обнаруживают и оперативно уничтожают. В результате, несколько оккупантов с поднятыми руками достигают наших позиций", - заявил он.

Командир отметил, что противник, который не сдался и пытался штурмовать их позиции, был отрезан от своих логистических узлов.

"Мы наблюдаем, как они роют окопы на подступах и по два раза в сутки выползают, чтобы напиться воды из лужи. Это свидетельствует о том, что они не могут чувствовать себя безопасно на данном участке фронта. Именно здесь наше преимущество", - считает военнослужащий.



Он отметил, что на данный момент это один из самых сложных участков фронта, так как враг окапывался и готовился к сражениям в этом направлении в течение 9 лет.

"Поэтому сейчас мы понимаем, что для удержания позиций и разгрома врага нам нужно применять не только силу, но и хитрость, а также проявлять изобретательность", - заявил командир подразделения "Омега 5".

"Наши дроны и системы видео передачи в реальном времени (FPV) делают их пребывание здесь крайне неудобным. Война является индикатором прогресса. Если у нас нет преимущества в численности, мы обгоняем противника в сфере инноваций", - сообщил представитель Национальной гвардии.

Согласно информации пресс-службы, данное направление находится под контролем украинских сил обороны.