Российская сторона раскрыла главные тезисы вчерашних переговоров Байдена с Путиным

10:08 31 Декабрь Киев, Украина

Лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным 30 декабря.

Об этом пишет AFP.



Отметим, что это уже второй разговор политиков в декабре. Сообщается, что главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.



Как сообщал репортер издания The Washinghton Post Сын Мин Ким, говорить лидеры США и РФ начали примерно в 22:35 по киевскому времени.



После завершения телефонного разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности.

Главные тезисы со стороны РФ: