Российская сторона раскрыла главные тезисы вчерашних переговоров Байдена с Путиным

Об этом пишет AFP.
Отметим, что это уже второй разговор политиков в декабре. Сообщается, что главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.
Как сообщал репортер издания The Washinghton Post Сын Мин Ким, говорить лидеры США и РФ начали примерно в 22:35 по киевскому времени.
После завершения телефонного разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности.
Отметим, что это уже второй разговор политиков в декабре. Сообщается, что главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.
Как сообщал репортер издания The Washinghton Post Сын Мин Ким, говорить лидеры США и РФ начали примерно в 22:35 по киевскому времени.
После завершения телефонного разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности.
Главные тезисы со стороны РФ:
- переговоры Байдена и Путина были серьезными;
- Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата по «гарантиям безопасности»;
- Путин заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как бы защищали себя США;
- Путин пригрозил разорвать отношения с США в случае новых санкций против России;
- президенты РФ и США договорились провести разговор после Нового года.
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