Российская сторона раскрыла главные тезисы вчерашних переговоров Байдена с Путиным

10:08 31 Декабрь Киев, Украина

Лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным 30 декабря.
 
Об этом пишет AFP.

Отметим, что это уже второй разговор политиков в декабре. Сообщается, что главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

Как сообщал репортер издания The Washinghton Post Сын Мин Ким, говорить лидеры США и РФ начали примерно в 22:35 по киевскому времени.

После завершения телефонного разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности.
 
Главные тезисы со стороны РФ:
  • переговоры Байдена и Путина были серьезными;
  • Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата по «гарантиям безопасности»;
  • Путин заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как бы защищали себя США;
  • Путин пригрозил разорвать отношения с США в случае новых санкций против России;
  • президенты РФ и США договорились провести разговор после Нового года.