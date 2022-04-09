Российская собственность на украинской земле будет национализирована, - Шмыгаль

11:41 08 апреля Киев, Украина

Украина планирует национализировать всю собственность России,находящуюся в Украине - для частичной компенсации потерь от российского вторжения. Об этом во время телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Шмыгаль сообщил, что уже принят соответствующий закон.



"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат России. Безусловно, принято законодательство о национализации. Мы начали эти процессы, чтобы компенсировать за счет этих доходов часть убытков, которые наносит нам РФ", - сообщил премьер.



Кроме того, Украина ожидает получить средства от замороженных за рубежом российских активов.



Отметим, нардепы одобрили закон, определяющий порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам России и украинцам, публично отрицающим или поддерживающим российско-украинскую войну. Ранее Верховная Рада приняла закон о национализации активов российских компаний, юридических и физических лиц.