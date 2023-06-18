Российская пропаганда распространила фейк о коме руководителя ГУР Украины

В субботу российская пропаганда распространила новый фейк, утверждая, что руководитель Главного управления разведки Украины, Кирилл Буданов, находится в коме после обстрела.
Они ссылались на несуществующую статью в журнале Stern. Однако немецкое издание вынуждено было опровергнуть эти утверждения.
Они ссылались на несуществующую статью в журнале Stern. Однако немецкое издание вынуждено было опровергнуть эти утверждения.
Издание подчеркнуло, что последняя статья в Stern о Буданове была опубликована еще 28 февраля, в которой глава ГУР Украины высказывал свое мнение относительно возможных поставок оружия Китаем в Москву.
Дезинформация о "тяжелом ранении" Буданова и его нахождении в коме в одной из немецких клиник появилась в российском сегменте Telegram. Опубликовавший эту статью канал пропагандиста Владимира Соловьева.
Позднее фейк был распространен на других языках. На сайте фейкового итальянского новостного агентства Nova News, которое используется российской федерацией для распространения пропаганды, статья на эту тему была опубликована на английском, испанском, итальянском, немецком, сербском, французском и хорватском языках, как отмечает журнал Stern.
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