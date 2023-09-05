Российская пропаганда переключит внимание на новые нарративы о войне в Украине - ГУР

10:54 29 августа Киев, Украина

Российская пропаганда готовится к новому этапу информационной войны против Украины, сообщает украинская разведка.

По данным ГУР Минобороны Украины, 25 августа в администрации президента россии состоялось совещание, посвященное этому вопросу.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые задействованы в проведении операций в информационной сфере.

Тема совещания - утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

Украинская разведка сообщает, что в ближайшее время российская пропаганда сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:
  • "Массовая мобилизация" - российские СМИ будут распространять информацию о том, что мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья. Также будет тиражироваться информация о том, что мобилизация коснется несовершеннолетних.

  • "Уныние украинских партнеров в возможности победы" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что украинские партнеры потеряли надежду на победу Украины и готовы к компромиссам с россией.

  • "Украинское контрнаступление не имеет успехов" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что контрнаступление ВСУ не имеет успехов и что Украина продолжает терять территории.

  • "Украина отказывается от оккупированных территорий" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что Украина готова отказаться от оккупированных территорий в обмен на прекращение войны.

  • "Тотальная коррупция" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что в Украине царит коррупция и что власти не борются с ней.

  • "Прекрасная жизнь на оккупированных территориях" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что жизнь на оккупированных территориях стала лучше, чем была до войны.