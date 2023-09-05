Российская пропаганда переключит внимание на новые нарративы о войне в Украине - ГУР

Российская пропаганда готовится к новому этапу информационной войны против Украины, сообщает украинская разведка.
По данным ГУР Минобороны Украины, 25 августа в администрации президента россии состоялось совещание, посвященное этому вопросу.
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые задействованы в проведении операций в информационной сфере.
Тема совещания - утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
Украинская разведка сообщает, что в ближайшее время российская пропаганда сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:
По данным ГУР Минобороны Украины, 25 августа в администрации президента россии состоялось совещание, посвященное этому вопросу.
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые задействованы в проведении операций в информационной сфере.
Тема совещания - утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
Украинская разведка сообщает, что в ближайшее время российская пропаганда сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:
- "Массовая мобилизация" - российские СМИ будут распространять информацию о том, что мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья. Также будет тиражироваться информация о том, что мобилизация коснется несовершеннолетних.
- "Уныние украинских партнеров в возможности победы" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что украинские партнеры потеряли надежду на победу Украины и готовы к компромиссам с россией.
- "Украинское контрнаступление не имеет успехов" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что контрнаступление ВСУ не имеет успехов и что Украина продолжает терять территории.
- "Украина отказывается от оккупированных территорий" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что Украина готова отказаться от оккупированных территорий в обмен на прекращение войны.
- "Тотальная коррупция" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что в Украине царит коррупция и что власти не борются с ней.
- "Прекрасная жизнь на оккупированных территориях" - российская пропаганда будет пытаться убедить общественность в том, что жизнь на оккупированных территориях стала лучше, чем была до войны.
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