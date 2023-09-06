Российская пропаганда: "Киевстар" раскрыл "реальные" потери Украины

Российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о компании "Киевстар", утверждая, что она при помощи благотворительной акции раскрыла якобы "реальные" потери Украины в войне.
Информационное сопротивление передает эту информацию.
Согласно распространенному видеоролику, "Киевстар" призывает людей отправлять сообщения погибшим воинам, подразумевая, что сотни тысяч героев не смогут ответить на них. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины указывает, что это ложная информация.
Информационное сопротивление передает эту информацию.
Согласно распространенному видеоролику, "Киевстар" призывает людей отправлять сообщения погибшим воинам, подразумевая, что сотни тысяч героев не смогут ответить на них. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины указывает, что это ложная информация.
Эксперты также отмечают, что подобные ложные утверждения со стороны пропагандистов направлены на деморализацию украинских вооруженных сил и целью создания паники среди населения, что может негативно повлиять на мобилизацию и общее состояние национального духа.
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