Российская пропаганда: "Киевстар" раскрыл "реальные" потери Украины

10:52 31 августа Киев, Украина





Информационное сопротивление передает эту информацию.



Согласно распространенному видеоролику, "Киевстар" призывает людей отправлять сообщения погибшим воинам, подразумевая, что сотни тысяч героев не смогут ответить на них. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины указывает, что это ложная информация. Российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о компании "Киевстар" , утверждая, что она при помощи благотворительной акции раскрыла якобы "реальные" потери Украины в войне.Информационное сопротивление передает эту информацию.Согласно распространенному видеоролику, "Киевстар" призывает людей отправлять сообщения погибшим воинам, подразумевая, что сотни тысяч героев не смогут ответить на них. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины указывает, что это ложная информация.

"Центр провел проверку и подтверждает, что "Киевстар" не проводил никаких благотворительных акций и не распространял подобные "промо-ролики", - говорится в официальном заявлении.

Эксперты также отмечают, что подобные ложные утверждения со стороны пропагандистов направлены на деморализацию украинских вооруженных сил и целью создания паники среди населения, что может негативно повлиять на мобилизацию и общее состояние национального духа.