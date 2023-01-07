Российская полиция ведет перепись мужского населения призывного возраста

11:47 07 января Киев, Украина

Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней cводке 7 января.

Отмечается, что служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы.

Ранее сообщалось, что оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, в частности в Горловке Донецкой области. Там планируют мобилизовать две тысячи человек.

Напомним, как заявили в ГУР, в россии намерены мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.