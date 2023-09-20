Российская оккупационная армия усиливает атаки в Херсонской области

18:53 20 сентября Киев, Украина

Российская оккупационная армия наращивает интенсивность атак по прибрежным населенным пунктам Херсонской области.

Об этом информирует глава администрации Херсонской области, Александр Прокудин, в своих социальных сетях.



По словам Прокудина, только сегодня захватчики выпустили на населенные пункты региона не менее девяти управляемых авиабомб. Среди затронутых районов оказались Тягинка, Николаевка и Одрадокаменка.



Жителей городов и поселков, расположенных вдоль реки Днепр, призывают среагировать на сигналы воздушной тревоги. Власти настоятельно рекомендуют населению немедленно идти в укрытия и воздерживаться от выхода из домов, если нет неотложной необходимости.