Российская оккупационная армия усиливает атаки в Херсонской области

Российская оккупационная армия наращивает интенсивность атак по прибрежным населенным пунктам Херсонской области.
Об этом информирует глава администрации Херсонской области, Александр Прокудин, в своих социальных сетях.
По словам Прокудина, только сегодня захватчики выпустили на населенные пункты региона не менее девяти управляемых авиабомб. Среди затронутых районов оказались Тягинка, Николаевка и Одрадокаменка.
Жителей городов и поселков, расположенных вдоль реки Днепр, призывают среагировать на сигналы воздушной тревоги. Власти настоятельно рекомендуют населению немедленно идти в укрытия и воздерживаться от выхода из домов, если нет неотложной необходимости.
По словам Прокудина, только сегодня захватчики выпустили на населенные пункты региона не менее девяти управляемых авиабомб. Среди затронутых районов оказались Тягинка, Николаевка и Одрадокаменка.
Жителей городов и поселков, расположенных вдоль реки Днепр, призывают среагировать на сигналы воздушной тревоги. Власти настоятельно рекомендуют населению немедленно идти в укрытия и воздерживаться от выхода из домов, если нет неотложной необходимости.
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