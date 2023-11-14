Российская нефть, обходя санкции, попадала в Пентагон - Washington Post

Российская нефть, пройдя через Турцию, достигала греческого нефтеперерабатывающего завода, откуда, несмотря на международные санкции, поступала в Пентагон, информирует The Washington Post.
Поставки нефтепродуктов из россии продолжались на завод Motor Oil Hellas в Греции через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть их происхождение. Путь продукции включал несколько смен собственников перед достижением Греции.
Точное количество российского мазута в продукции, приобретаемой Пентагоном, остается неизвестным. Продукты проходят очистку с использованием непрозрачных производственных процессов.
Также не удалось установить, возможно ли было в какой-то момент изменение маркировки российского мазута, чтобы представить его как произведенный в другой стране. Сертификаты происхождения, описывающие происхождение партии нефти, не являются общедоступными.
С момента введения запрета в марте прошлого года Пентагон заключил с греческим заводом новые контракты на сумму почти 1 миллиард долларов. Отгрузки авиакеросина от Motor Oil Hellas также были направлены в Италию, Францию, Испанию и Великобританию.
Представители Пентагона заявили, что им неизвестно, что топливо из россии направляется к их греческому поставщику, и считают, что Motor Oil Hellas несет ответственность за соблюдение законов и правил в отношении бизнеса с россией. Турецким предприятиям разрешено принимать российское топливо в соответствии с санкционными правилами, в то время как греческий нефтеперерабатывающий завод не имеет такой возможности.
Поставки нефтепродуктов из россии продолжались на завод Motor Oil Hellas в Греции через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть их происхождение. Путь продукции включал несколько смен собственников перед достижением Греции.
Точное количество российского мазута в продукции, приобретаемой Пентагоном, остается неизвестным. Продукты проходят очистку с использованием непрозрачных производственных процессов.
Также не удалось установить, возможно ли было в какой-то момент изменение маркировки российского мазута, чтобы представить его как произведенный в другой стране. Сертификаты происхождения, описывающие происхождение партии нефти, не являются общедоступными.
С момента введения запрета в марте прошлого года Пентагон заключил с греческим заводом новые контракты на сумму почти 1 миллиард долларов. Отгрузки авиакеросина от Motor Oil Hellas также были направлены в Италию, Францию, Испанию и Великобританию.
Представители Пентагона заявили, что им неизвестно, что топливо из россии направляется к их греческому поставщику, и считают, что Motor Oil Hellas несет ответственность за соблюдение законов и правил в отношении бизнеса с россией. Турецким предприятиям разрешено принимать российское топливо в соответствии с санкционными правилами, в то время как греческий нефтеперерабатывающий завод не имеет такой возможности.
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