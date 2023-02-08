Российская ИПСО о "колоссальных" потерях ВСУ вылилась в масштабный позор

Россия и её агенты из других стран начали масштабную ИПСО против Украины, а именно, распространение фейка о “колоссальных” потерях ВСУ через некие иностранные СМИ и “источники, заслуживающие доверия”.
Но, как это и бывает у российских пропагандистов, ИПСО было реализовано через одно место, пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Так, со второй половины вчерашнего дня в российское информационное пространство стали вбрасывать сообщения о потерях ВСУ. При этом ни одно из сообщений, не носило какой-либо общей согласованности по озвучиваемым цифрам.
Локомотивом нарратива о “колоссальных” потерях ВСУ стал трампист полковник Дуглас Макгрегор, который в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что во время встречи с Ллойдом Остином Валей Залужный якобы сообщил ему о потерях ВСУ в 257 тысяч человек, а в самой Украине осталось всего 18 млн человек.
Но, как это и бывает у российских пропагандистов, ИПСО было реализовано через одно место, пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Так, со второй половины вчерашнего дня в российское информационное пространство стали вбрасывать сообщения о потерях ВСУ. При этом ни одно из сообщений, не носило какой-либо общей согласованности по озвучиваемым цифрам.
Локомотивом нарратива о “колоссальных” потерях ВСУ стал трампист полковник Дуглас Макгрегор, который в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что во время встречи с Ллойдом Остином Валей Залужный якобы сообщил ему о потерях ВСУ в 257 тысяч человек, а в самой Украине осталось всего 18 млн человек.
Все знают, даже в Республиканской партии, кто такой Дуглас Макгрегор, сколько стоит его продажная душонка и насколько “ценны” и “достоверны” его заявления.
Помимо Дугласа Макгрегора в инфополе забросили некое сообщение от некоего турецкого СМИ, Hurseda, ссылающегося на утечку из израильской разведки о том, что у ВСУ 157 тыс. погибших, 234 тыс. раненных, а ещё тысячи погибших иностранцев, из США, Польши, Литвы и т.д.
При этом, по информации данного СМИ, а, следовательно, “разведки” Израиля, у россии потери составили всего 18 480 человек.
Таким образом, всего за сутки, сразу два источника, в лице продажного конспиролога Дугласа Макгрегора и информационной помойки Hurseda, выдали совершенно разные данные о “колоссальных” потерях ВСУ, которые тут же были подхвачены российскими пропагандистами.
По сути, задачу распространения этого фейка получили сразу все российские силовые ведомства, но в связи с отсутствием согласованности и взаимодействия, как, впрочем, и всегда, они распространили кардинально отличающиеся друг от друга данные.
Но самое смешное, что Дуглас Макгрегор сообщил о потерях ВСУ в 257 тыс человек, а турецкая помойка Hurseda в 157 тысяч. Такое впечатление, что или куратор Макрегора или Hurseda ошибся при передаче методички в одной цифре, или кто-то из исполнителей затупил, освещая нарратив.
Так масштабная ИПСО вылилась в масштабный позор.
Данное ИПСО было ответом на публикации уважаемых западных СМИ и заявления ряда экспертов о том, что у российской армии потери в Украине от 180 до 200 тыс. Коваленко же отмечал, что убитых, раненых и пленных может быть больше 320 тысяч.
Теперь же, когда россия запустила данное ИПСО, она не только в очередной раз продемонстрировала полную профнепригодность своих ведомств и пропаганды в целом, но и раскрыла приблизительные данные своих же потерь.
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