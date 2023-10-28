Российская информационная атака против Министерства обороны Украины – ГУР

07:56 28 октября Киев, Украина

Гласным стратегическим оружием россии, как и ее лидера, остается не ядерный заряд, а ложь. Ложь изначально была излюбленной доктриной путина. Именно поэтому проводимая путинским режимом так называемая специальная операция дополнена информационно-психологической специальной операцией (ИПСО).

Как сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины на своем Telegram-канале, спецслужбы россии подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова и подконтрольного ему ведомства.

По информации разведки, российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым "технологам" новую методику нарративов для подрыва доверия к Украине среди партнеров на Западе.

"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", - подчеркнули в ГУР.

Основные фейки из кремлевской методички:

Коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАС;

"Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием";

"Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";

"Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

"Цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров", – подчеркнули в разведке.

С этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные в ходе боевых действий в Украине.

ГУР предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи.

Ранее в соцсетях распространялась ложная информация о том, что в Тернополе за неявку в ТЦК будут отключать газ и горячую воду.