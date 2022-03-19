Российская Федерация пытается отговорить другие страны от участия в "Крымской платформе" - Кулеба

19:34 21 июня Киев, Украина





Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам дипломатического форума в Анталии, 21 июня. Россия рассматривает Крымскую платформу так же, как и продажу оружия Украине, пытается отговорить всех, кого может от участия в украинской инициативе.Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам дипломатического форума в Анталии, 21 июня.

Крымская платформа для Украины - это политическое оружие, которое способно вернуть оккупированные Россией территории...РФ предпринимает все возможные попытки для дискредитации дипломатической инициативы Украины, чтобы страны не принимали в ней участие. Россия говорит, что вопрос Крыма для нее закрыт, но это не значит, что мы не должны пользоваться таким инструментом, как Крымская платформа, для нас этот вопрос не закрыт.", - сказал глава МИД Украины.

По словам министра, несмотря на такие попытки РФ, мы получили множество подтверждений участия в саммите Крымской платформы, а ожидаем еще больше.



Глава МИД подчеркнул, что Турецкая Республика была одной из первых, кто поддержал Крымскую платформу.

"Ближе друзей чем Украина и Турция в вопросе Крыма быть не может, мы заботимся о людях, сохранении наследия и возрождении нации. Поэтому сотрудничество наших стран в этих вопросах очень естественный процесс. Это не только о политике, это также о заботе о тех, кто был вынужден покинуть Крым из-за агрессии РФ», - сказал Кулеба.

«Крымская платформа - это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечная цель которого - деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины».