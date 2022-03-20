Российская элита рассматривает возможность отстранения Путина: отравления, внезапная болезнь и несчастный случай среди вариантов.
Об этом сообщает Главное управление разведки. Подробнее:
- В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа оппозиционных к пути влиятельных лиц. Они стремятся отстранить действующего президента от власти для восстановления экономических связей с Западом.
- Часть политической элиты РФ рассматривает директора ФСБ Александра Бортникова в качестве преемника путина. Интересно, что Бортников в последнее время попал в немилость русского диктатора из-за роковых просчетов в войне.
- Бортников и другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина. Речь идет, в частности, об отравлении, внезапной болезни или другой «случайности».
- Вероятно, именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения «кадыровцев» на севере Киева. Возможно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова и наладить взаимодействие с украинскими властями.
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