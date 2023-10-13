Российская дезинформация в Android через Google: пропагандисты рф нашли лазейку

Российские пропагандисты нашли путь к пользователям устройств Android через лазейку в сервисе Google.
Эту информацию раскрыло издание The Moscow Times на своем Telegram-канале.
Несмотря на усилия, предпринятые компанией Google с момента начала войны в Украине, чтобы предотвратить распространение российской дезинформации через свои сервисы, роспропаганда выявила слабую точку. Речь идет о ленте рекомендаций новостей Discover, которую видят пользователи браузера Chrome на устройствах Android.
Напомним, что Google в 2020 году заблокировала контент Царьград ТВ, однако в ленте Discover оно продолжает появляться. В частности, 6 октября была обнаружена ссылка на публикацию ультранационалистического телеканала с заголовком "Тихая большая победа, которую ждали год: Российская авиация начала по-настоящему". Там также можно было найти статьи, утверждающие, что Владимир Зеленский рекрутирует боевиков Исламского государства.
В сентябре Царьград через Discover получал более 200,000 переходов в день. Кроме того, в ленте регулярно появляются материалы от других прокремлевских российских СМИ, таких как "Комсомольская правда".
Важно отметить, что месячная аудитория Discover в мире составляет около миллиарда активных пользователей.
Эту информацию раскрыло издание The Moscow Times на своем Telegram-канале.
Несмотря на усилия, предпринятые компанией Google с момента начала войны в Украине, чтобы предотвратить распространение российской дезинформации через свои сервисы, роспропаганда выявила слабую точку. Речь идет о ленте рекомендаций новостей Discover, которую видят пользователи браузера Chrome на устройствах Android.
Напомним, что Google в 2020 году заблокировала контент Царьград ТВ, однако в ленте Discover оно продолжает появляться. В частности, 6 октября была обнаружена ссылка на публикацию ультранационалистического телеканала с заголовком "Тихая большая победа, которую ждали год: Российская авиация начала по-настоящему". Там также можно было найти статьи, утверждающие, что Владимир Зеленский рекрутирует боевиков Исламского государства.
В сентябре Царьград через Discover получал более 200,000 переходов в день. Кроме того, в ленте регулярно появляются материалы от других прокремлевских российских СМИ, таких как "Комсомольская правда".
Важно отметить, что месячная аудитория Discover в мире составляет около миллиарда активных пользователей.
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