Российская авиация за сутки нанесла 25 ударов по Украине - Генштаб

19:26 23 мая Киев, Украина

В течение 23 мая российская авиация нанесла 25 ударов по территории Украины. При этом Силы обороны 16 раз вступали в бои на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.



Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.

"В течение этих суток ракетных ударов не было. Впрочем, противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, подчеркнули в Генштабе.



При этом российские военные продолжают использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в своих целях.