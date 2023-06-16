Российская авиация за сутки нанесла 25 ударов по Украине - Генштаб
19:26 23 мая Киев, Украина
В течение 23 мая российская авиация нанесла 25 ударов по территории Украины. При этом Силы обороны 16 раз вступали в бои на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.
"В течение этих суток ракетных ударов не было. Впрочем, противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура", - говорится в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, подчеркнули в Генштабе.
При этом российские военные продолжают использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в своих целях.
"Да, Беловодскую центральную районную больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. В настоящее время медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями разной степени тяжести", — отмечается в сообщении.
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