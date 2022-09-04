Российская атомная подводная лодка замечена у берегов Италии - СМИ

09:44 04 сентября Киев, Украина

У берегов Италии замечена атомная подводная лодка рф. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на Bild.

Сообщается, что за перемещениями российской подводной лодки в Средиземном море внимательно следят аналитики НАТО, пытаясь определить ее тип и миссию, а также выяснить, как долго лодка находится у берегов континентальной Европы.

Кроме того, отмечается, что в последние дни российские военные корабли проявляют повышенную активность в акватории между Ирландией и Великобританией, в частности, там были замечены ракетный крейсер Маршал Устинов, противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков и танкер Вязьма.

Ранее уже сообщалось о российских подводных лодках у побережья Норвегии.