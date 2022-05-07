Российская армия уже не имеет боеспособного войска - польский генерал

Польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что российская армия уже не имеет боеспособного войска, путин не достиг в Украине ни одной цели и мобилизация в рф уже ничего не даст.
Военный отметил, что российская пропаганда может объявить все что угодно, и "даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу".
Скшипчак убежден, что россияне примут подобные фейки за чистую монету и "будут верить путину, однако на самом деле им нечего объявлять, поскольку они проигрывают в Украине".
Скшипчак убежден, что россияне примут подобные фейки за чистую монету и "будут верить путину, однако на самом деле им нечего объявлять, поскольку они проигрывают в Украине".
Он указывает, что у армии рф нет сил на оккупацию значительных территорий Украины, поскольку ВСУ дают врагу достойный отпор.
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