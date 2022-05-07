Российская армия уже не имеет боеспособного войска - польский генерал

09:40 05 мая Киев, Украина

Польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что российская армия уже не имеет боеспособного войска, путин не достиг в Украине ни одной цели и мобилизация в рф уже ничего не даст.

Военный отметил, что российская пропаганда может объявить все что угодно, и "даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу".



Скшипчак убежден, что россияне примут подобные фейки за чистую монету и "будут верить путину, однако на самом деле им нечего объявлять, поскольку они проигрывают в Украине".

"Вероятно, 9 мая путин заявит, что территории, которые они смогли захватить за период войны в Украине, были целями кремля. И это якобы победа, хотя всем понятно, что он не достиг в Украине никаких целей во время своей так называемой военной операции", - сказал польский генерал.

Он указывает, что у армии рф нет сил на оккупацию значительных территорий Украины, поскольку ВСУ дают врагу достойный отпор.

"Проблема путина состоит в том, что российская армия уже не имеет боеспособного войска. Следовательно, он может объявить частичную или полную мобилизацию, чтобы усилить уже находящийся в Украине военный контингент", - допускает Скшипчак, добавив, что в оперативном плане такая мобилизация ничего рф не даст, так как свежие силы смогут попасть на фронт только через несколько недель.