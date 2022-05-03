Российская армия потерпела крупное поражение под Харьковом - Пентагон

Контрнаступление Вооруженных сил Украины отбросило наступающую российскую армию на 25 миль (40 км) от Харькова, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
Потрясающая, по его словам, операция состоялась в течение последних 24-48 часов и привела к отступлению российских частей от второго по величине города Украины, который был практически окружен в первые недели войны. В результате российской армии не удалось продвинуться на юг и соединиться с другими частями, чтобы окружить позиции ВСУ на Донбассе.
Несмотря на сужение целей операции, отвод войск от Киева, прогресс российской армии в рамках «второй фазы» «в лучшем случае минимальный», утверждают в Пентагоне.
Проблемы - те же, что и при наступлении на Киев: «слабое» командование, низкий боевой дух и неотлаженная логистика приводят к тому, что армия снова «отстает от графика».
Потеряв 25% боевой мощи и флагман Черноморского флота, российские военные стали осторожнее: они действуют медленно и избегают риска, чтобы не понести потерь, как на земле, так и в воздухе.
В Украину тем временем продолжаются поставки западного оружия: за последние сутки 13 самолетов прибыли из европейских стран, а в ближайшие 24 часа состоятся еще 11 рейсов из США, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
По его словам, Украине уже переданы более 70 из 90 обещанных гаубиц M777.
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