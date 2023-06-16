Российская армия пострадала от последствий подрыва Каховской ГЭС

09:43 08 июня Киев, Украина

Российская армия столкнулась с серьезными последствиями подрыва Каховской ГЭС, что привело к значительным потерям в живой силе, вооружении и военной технике у оккупантов.



Эти факты были отмечены в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном 8 июня.



Согласно данным сводки, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-го армейского корпуса Вооруженных сил российской федерации произошли жертвы, раненые и пропавшие без вести.



Кроме того, указанные подразделения понесли значительные потери в виде потерянных полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильной и бронетанковой техники, а также другого военного имущества.



По информации, полученной из Генерального штаба, 6 июня население города Каховка массово эвакуировалось, преимущественно используя личные автомобили.