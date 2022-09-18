Российская армия понесла колоссальные потери на Харьковщине - Генштаб

Контрнаступление в Харьковской области стало причиной сокращения бригад врага. Причем говорится о том, что у некоторых из них оставалось едва 10% личного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 сентября.

"При отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил российской федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники. Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ российской федерации, а воинскую часть готовят к расформированию", - говорится в сообщении.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Двухлетняя, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев. Враг ударил по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, а также по городам Чугуев и Краматорск, где есть жертвы среди гражданского населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Под огнем оказались более 20 населенных пунктов.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты массово выселяют жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага пока уточняются.

Напомним, накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об успешных ударах украинских защитников по местам расположения оккупантов на юге и востоке нашей страны.