В российских городах, прилегающих к украинской границе, у фермеров отбирают земли для нужд армии, сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, фермеры Курской области вышли на акции протеста, выражая свое несогласие с уничтожением своих земель.
Особенно активно ситуация развивается в селе Старая Николаевка, находящемся в приграничной зоне с Сумской областью. Здесь вс рф активно строят опорные пункты на землях фермеров, делая эту землю непригодной для дальнейшего использования.
Фермеры предоставили фотографии оккупированных участков на своей собственной земле.
По информации ЦНС, фермеры Курской области вышли на акции протеста, выражая свое несогласие с уничтожением своих земель.
Особенно активно ситуация развивается в селе Старая Николаевка, находящемся в приграничной зоне с Сумской областью. Здесь вс рф активно строят опорные пункты на землях фермеров, делая эту землю непригодной для дальнейшего использования.
Фермеры предоставили фотографии оккупированных участков на своей собственной земле.
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