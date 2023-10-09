Российская армия отбирает земли у своих фермеров на границе с Украиной

11:15 09 октября Киев, Украина

В российских городах, прилегающих к украинской границе, у фермеров отбирают земли для нужд армии, сообщает Центр национального сопротивления.



По информации ЦНС, фермеры Курской области вышли на акции протеста, выражая свое несогласие с уничтожением своих земель.



Особенно активно ситуация развивается в селе Старая Николаевка, находящемся в приграничной зоне с Сумской областью. Здесь вс рф активно строят опорные пункты на землях фермеров, делая эту землю непригодной для дальнейшего использования.



Фермеры предоставили фотографии оккупированных участков на своей собственной земле.