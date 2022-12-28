Российская армия на Бахмутском направлении, вероятно, исчерпала свой наступательный потенциал — ISW

14:51 28 декабря Киев, Украина

Российские военные на Бахмутском направлении на Донбассе, вероятно, исчерпали свой наступательный потенциал и могут повторить "херсонский сценарий".

Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а действуют меньшими группами по десять-пятнадцать военнослужащих.

В ISW отметили, что россияне также не могли действовать большими эшелонами в Херсонской области, когда "заметно деградировали" в августе 2022 года.
"Темпы продвижения российских военных в районе Бахмута в последнее время замедлились на фоне растущих ограничений личного состава и боеприпасов, что вероятно помешает им поддерживать высокий темп наступательных операций в этом направлении в ближайшей перспективе", - подытожили в Институте изучения войны.
Что известно о ситуации на восточном фронте
  • По состоянию на 26 декабря россияне не замедлили темпы наступления на Бахмут, но проводят передислокацию. Оккупанты придерживаются тактики "выжженной земли", не считают собственные потери и уничтожают всю инфраструктуру города только удается что-то отремонтировать.
  • Все школы и детские сады в Бахмуте Донецкой области потерпели разрушения из-за обстрелов российской армии.
    В сутки 27 декабря российская армия 175 раз обстреляла Бахмут.