Российская армия на Бахмутском направлении, вероятно, исчерпала свой наступательный потенциал — ISW

Российские военные на Бахмутском направлении на Донбассе, вероятно, исчерпали свой наступательный потенциал и могут повторить "херсонский сценарий".
Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а действуют меньшими группами по десять-пятнадцать военнослужащих.
В ISW отметили, что россияне также не могли действовать большими эшелонами в Херсонской области, когда "заметно деградировали" в августе 2022 года.
Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а действуют меньшими группами по десять-пятнадцать военнослужащих.
В ISW отметили, что россияне также не могли действовать большими эшелонами в Херсонской области, когда "заметно деградировали" в августе 2022 года.
Что известно о ситуации на восточном фронте
- По состоянию на 26 декабря россияне не замедлили темпы наступления на Бахмут, но проводят передислокацию. Оккупанты придерживаются тактики "выжженной земли", не считают собственные потери и уничтожают всю инфраструктуру города только удается что-то отремонтировать.
- Все школы и детские сады в Бахмуте Донецкой области потерпели разрушения из-за обстрелов российской армии.
В сутки 27 декабря российская армия 175 раз обстреляла Бахмут.
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