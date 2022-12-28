Российская армия на Бахмутском направлении, вероятно, исчерпала свой наступательный потенциал — ISW

"Темпы продвижения российских военных в районе Бахмута в последнее время замедлились на фоне растущих ограничений личного состава и боеприпасов, что вероятно помешает им поддерживать высокий темп наступательных операций в этом направлении в ближайшей перспективе", - подытожили в Институте изучения войны.